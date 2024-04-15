Глава МИД Ирана заявил Кэмерону, что Тегеран не хочет роста напряженности в регионе

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с руководителем британского внешнеполитического ведомства Дэвидом Кэмероном заявил, что Тегеран не приветствует роста напряженности на Ближнем Востоке.

"Исламская Республика Иран не приветствует эскалацию напряженности в регионе, но, если израильский режим захочет устроить провокации, наш следующий ответ будет незамедлительным, более суровым и масштабным", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, отметил Абдоллахиян в ходе телефонного разговора 14 апреля. Соответствующее заявление опубликовал в Telegram-канале иранский МИД.

"Вызывает удивление тот факт, что, в то время как за последние шесть месяцев на угнетенных жителей сектора Газа сбросили несколько тысяч тонн бомб, Великобритания обеспокоена ответом Ирана на жестокое нападение израильского режима на [иранские] дипломатические учреждения", - добавил глава иранского внешнеполитического ведомства. Он отметил, что Тегеран осуществил ответный удар по Израилю в рамках "законного права на самооборону, заложенного в 51 статье Устава ООН". Как указали в МИД исламской республики, Абдоллахиян "изумился объемом британской поддержки преступлений" Израиля, "убивающего невинных детей и людей в секторе Газа".

14 апреля Кэмерон сообщил, что в ходе разговора с Абдоллахияном осудил действия Ирана и заявил, что Тегеран должен добиться снижения напряженности. 15 апреля в эфире вещательной корпорации Би-би-си руководитель британского внешнеполитического ведомства не исключил ужесточения санкций королевства в отношении исламской республики.