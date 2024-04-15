В ЕС 16 апреля могут обсудить вопрос санкций против Ирана

Главы МИД ЕС могут обсудить вопрос санкций против Ирана в ходе видеоконференции во вторник, однако Еврокомиссия процесс подготовки санкций не комментирует, так как он является конфиденциальным. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.

"На совещании глав МИД будет обсуждаться вопрос будущих шагов, которые станут реакцией Евросоюза и государств-членов на эскалацию со стороны Ирана", - сказал Стано, отвечая на вопрос о том, когда могут быть введены новые ограничения против Ирана.

При этом он добавил, что представители Ирана (физлица и организации) уже находятся в санкционных списках в соответствии с несколькими санкционными режимами Евросоюза, но за разработку и принятие санкций отвечают страны Евросоюза, и в Еврокомиссии такие процессы не комментируют из-за их конфиденциальности.

"Представители Ирана уже находятся под европейскими санкциями в рамках различных режимов… разработка и принятие любых санкций находится в ведении государств-членов, мы такой процесс не предвосхищаем, поскольку он конфиденциален", - пояснил Стано.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что в ЕС могут рассмотреть расширение санкций против Ирана после атаки на Израиль.