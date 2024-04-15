Президент Казахстана в сопровождении спикера Национального собрания Армении посетил Матенадаран

15 апреля председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян принял президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания, Ален Симонян, приветствуя президента Казахстана в Национальном собрании, выразил солидарность с дружественным казахстанским народом в борьбе с наводнением.

«Господин Президент, Ваш официальный визит в Армению является важным шагом для развития и укрепления взаимовыгодных отношений между нашими двумя странами. Хотел бы отметить высокий уровень взаимодействия, установившегося между Арменией и Казахстаном в двустороннем и многостороннем форматах, особенно подчеркнув сотрудничество на межпарламентских площадках», - сказал спикер НС.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил отношения между Арменией и Казахстаном, основанные на 25-летнем договоре о дружбе и сотрудничестве, подчеркнув связи в экономической, политической и культурной сферах. Президент Казахстана отметил важность активного взаимодействия между парламентами, подчеркнув их роль в процессе ратификации армяно-казахстанских соглашений.

Ален Симонян представил Касим-Жомарту Токаеву проект правительства Республики Армения «Перекресток мира», подчеркнув важность поддержки и участия Казахстана в реализации проекта.

На встрече были обсуждены процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, вопросы, касающиеся углубления двустороннего и многостороннего армяно-казахстанского торгово-экономического, культурного и политического взаимодействия.

После встречи Ален Симонян и Касым-Жомарт Токаев посетили Матенадаран, где президенту Казахстана представили хранящиеся в музее рукописи.

«Уникальные рукописи, хранящиеся в Матенадаране, являются символом межкультурного сотрудничества и напоминают нам о давних связях, которые существовали в регионе и за его пределами», - отметил председатель НС.