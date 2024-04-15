Никол Пашинян и Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы сотрудничества Армения- Казахстан

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели приватную беседу, за которой последовала встреча в расширенном составе.

Как передает «Арменпресс», Аппарат премьер-министра распространил приветственное слово премьер-министра Пашиняна.

«Уважаемый президент Республики Казахстан,

Приветствую Вас и Вашу делегацию в Республике Армения. Это Ваш первый официальный визит в Республику Армения, и с 2001 года, то есть за последние 23 года, официального визита президента Республики Казахстан в Республику Армения не было.

И в этом плане визит очень важен, и я уже могу констатировать, что в ходе наших контактов до этого момента нам удалось обсудить широкий спектр вопросов относительно обеспечения дальнейшего развития отношений между нашими двумя странами. Я рад констатировать, что у нас есть общее понимание по этим вопросам, а также мы представляем, какие конкретные действия следует предпринять.

Конечно, ключевую роль здесь играет углубление экономического сотрудничества и политического сотрудничества, наше сотрудничество в региональных вопросах. Я очень рад этой возможности. Хочу подчеркнуть, что при всем этом мы не забываем о сотрудничестве в культурной и гуманитарной сферах. В этом году в Казахстане пройдут Дни культуры Армении, в следующем году в Армении пройдут Дни культуры Казахстана. То есть, наша повестка дня на самом деле достаточно насыщенная, и я уверен, что по итогам Вашего визита мы примем решения, которые послужат дальнейшему углублению нашего сотрудничества по всем направлениям.

Уважаемый господин президент,

Позвольте еще раз тепло приветствовать Вас и Вашу делегацию в столице Республики Армения».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в свою очередь, отметил:

«Уважаемый Никол Воваевич, участники встречи, я с радостью принял Ваше приглашение посетить Армению с официальным визитом.

Мы с большим уважением относимся к уходящей вглубь веков истории, древней культуре и традициям армянского народа. Сегодняшняя встреча посвящена 25-летию Договора о дружбе и сотрудничестве между Арменией и Казахстаном. Это имеет большое символическое значение.

За это время мы заложили прочную основу для перспективного долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Активно развивается политический диалог на всех уровнях, между правительствами и парламентами двух стран налажена слаженная работа. Нам также удалось установить эффективное взаимодействие в рамках многосторонних платформ.

У нас схожие взгляды и представления по многим международным проблемам. Торгово-экономические связи расширяются с каждым годом. Двусторонняя торговля за последние пять лет также выросла, но мы не ограничиваемся этим, у нас достаточно потенциала и возможностей для активизации наших обменов.

В этой связи важно развивать промышленный, транспортный, логистический и аграрный секторы. Наше сотрудничество в новых областях, таких как цифровизация и финансы, также имеет большое будущее. Уверен, что этому сотрудничеству будет способствовать и недавно проведенный бизнес-форум с участием предпринимателей обеих стран. Мы всегда заинтересованы в укреплении культурных и гуманитарных связей между нашими двумя странами».

Собеседники обсудили ряд вопросов повестки армяно-казахстанского сотрудничества. В частности, были затронуты вопросы дальнейшего развития и расширения торгово-экономических связей, развития сотрудничества в сферах сельского хозяйства, высоких технологий, промышленности и в гуманитарной сфере. Стороны подчеркнули важность тесного сотрудничества между правительствами двух стран.

Были затронуты происходящие в регионе процессы. Премьер-министр Пашинян представил ход обсуждений вокруг мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также проект правительства Республики Армения «Перекресток мира», направленный на разблокирование транспортной инфраструктуры в регионе.

Состоялся обмен мыслями и по представляющим взаимный интерес другим вопросам.