Поздравительное послание премьер-министра Армении премьер-министру Ирландии
Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Ирландии Саймону Харрису по случаю вступления в должность. Как передает «Арменпресс», в послании говорится:
«Примите мои теплые поздравления по случаю Вашего вступления на пост премьер-министра Ирландии. Желаю Вам успехов в дальнейших начинаниях.
Уверен, что под Вашим руководством Ирландия продолжит развиваться и процветать на благо дружественного народа Ирландии.
Армения придает большое значение дальнейшему расширению основанных на общей демократической системе ценностей отношений с Ирландией как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.
Особое значение придаю сотрудничеству наших стран в рамках ЕС. Уверен, что дальнейшее расширение отношений Армения-ЕС будет способствовать также двустороннему сотрудничеству.
Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет возможность встретиться и обсудить возможности наполнения сотрудничества между Арменией и Ирландией новыми перспективными программами.
Еще раз поздравляю Вас и желаю Вам всего наилучшего, а дружественному народу Ирландии - мира и процветания».
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