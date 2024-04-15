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Поздравительное послание премьер-министра Армении премьер-министру Ирландии

Поздравительное послание премьер-министра Армении премьер-министру Ирландии

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Ирландии Саймону Харрису по случаю вступления в должность. Как передает «Арменпресс», в послании говорится:

«Примите мои теплые поздравления по случаю Вашего вступления на пост премьер-министра Ирландии. Желаю Вам успехов в дальнейших начинаниях.

Уверен, что под Вашим руководством Ирландия продолжит развиваться и процветать на благо дружественного народа Ирландии.

Армения придает большое значение дальнейшему расширению основанных на общей демократической системе ценностей отношений с Ирландией как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

Особое значение придаю сотрудничеству наших стран в рамках ЕС. Уверен, что дальнейшее расширение отношений Армения-ЕС будет способствовать также двустороннему сотрудничеству.

Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет возможность встретиться и обсудить возможности наполнения сотрудничества между Арменией и Ирландией новыми перспективными программами.

Еще раз поздравляю Вас и желаю Вам всего наилучшего, а дружественному народу Ирландии - мира и процветания».


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