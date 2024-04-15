Молодые боксеры Армении на чемпионате Европы завоевали 5 медалей

Молодёжная сборная Армении по боксу на чемпионате Европы завоевала 5 медалей.

Как передает «Арменпресс», молодые боксеры завоевали 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

На вторую ступень почетного пьедестала поднялись Давид Сафарян (весовая категория 51 кг), Давид Симонян (весовая категория 92 кг) и тяжеловес Мисак Тепанян. Эрик Арстамян и Луся Аветисян завоевали бронзовые медали.