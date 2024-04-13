Во время показа мод в Загребе модели вышли на сцену с кулонами армянского дизайнера

Во время показа мод SEVEROCCO, прошедшего в Загребе, модели вышли на сцену в украшениях, созданных армянским дизайнером.

Как сообщает Арменпресс, модели модного центра ROBERT SEVER известного хорватского дизайнера Роберта Севера представили серию подвесок с гранатом от Алины Гишян.

Алина Гишян — армянский мастер гончарного дела, цифровой дизайнер, уже шесть лет живет и работает в Хорватии, на родине своего мужа. Она занимается керамикой делом более 16 лет, используя культурное влияние обеих стран для создания произведений хорватского и армянского содержания. Все члены семьи Алины Гишян занимаются декоративным гончарным делом в Армении с 1972 года.

У Алины свой уникальный стиль. Она создает функциональную, символическую керамику из материалов, безопасных для пищевых продуктов.

Керамические подвески с гранатом создают яркий визуальный контраст со стилем барокко. Их яркий цвет и четкая форма могут служить акцентами, добавляя элемент неожиданности и визуального интереса в общий образ", - отметила Алина Гишян, сообщив, что выбор граната был не случаен, Роберт Север впервые встретил этот символ в Греции, затем уже в Хорватии, когда у него появилась возможность познакомиться с ее произведениями, он углубился в символы гранатов и предложил использовать их в качестве кулонов для выставки.

Работы Алины регулярно выставляются на международных выставках в США, Японии, ОАЭ, России, Европе, а в Хорватии ежегодно проходят индивидуальные и групповые выставки. Она также синтезирует традиционное искусство и современные технологии, создавая уникальные цифровые проекты с использованием искусственного интеллекта. В 2019 году Алине Гишян было присвоено звание Народного мастера Республики Армения.

На выставке SEVEROCCO были представлены работы центра моды ROBERT SEVER, основанного дизайнером Робертом Севером. ROBERT SEVER уже более 22 лет занимает свое место в хорватской индустрии моды. Бренд выпустил более 100 коллекций одежды, которые были показаны как в рамках персональных показов, так и на неделях моды.

Бренд завоевал такие престижные награды, как премия журнала American Story в категории «лучший дизайнер», хорватская премия Ana Lendvaj за коллекцию Jadranka.

Арменуи Мхоян