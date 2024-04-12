Министр образования, науки, культуры и спорта Армении примет участие во Всемирном женском саммите

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян 8-10 мая будет командирована в Королевство Испания (Мадрид) для участия во Всемирном женском саммите и министерском круглом столе. Как сообщает Арменпресс, решение о командировке подписал премьер-министр Никол Пашинян 12 апреля.

Решение опубликовано на сайте электронного правительства Армении.