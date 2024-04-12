Премьер-министр Грузии назвал несправедливым тот факт, что не начались переговоры о вступлении страны в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает несправедливой ситуацию, когда Украина и Молдова перешли на этап начала переговоров о вступлении в ЕС, а Грузия еще нет.

"Вы знаете, что сегодня у нас несправедливая данность. В частности, открыты переговоры с Украиной и Молдовой (о вступлении в ЕС - прим. ред.), но не с Грузией, в то время, когда мы серьезно опережаем обе страны. Эта несправедливость должна закончиться, и мы надеемся, что в декабре в конечном итоге она эффективно будет искоренена", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал Кобахидзе грузинским журналистам, подводя итоги своего официального визита в ФРГ.

Премьер-министр Грузии находится в Германии с официальным визитом. Он уже провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем как наедине, так и в расширенном формате. Глава грузинского правительства также встретился с председателем Бундестага Бербель Бас и с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Еврокомиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдовой и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. В отчете Еврокомиссии говорится, что она рекомендует предоставить Грузии статус кандидата при условии, что республика проведет реформы в различных сферах. Глава Евросовета Шарль Мишель 14 декабря сообщил, что страны сообщества приняли решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в него. Саммит также объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата.