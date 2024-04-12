Рубен Рубинян и Рати Брегадзе обсудили вопросы отраслевого сотрудничества между Арменией и Грузией

12 апреля вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян принял делегацию, возглавляемую министром юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-релиз НС РА, на встрече присутствовали председатель постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Армении Георгий Шарвашидзе.

Приветствовав гостей, Рубен Рубинян подчеркнул значение стратегического партнерства с Грузией. Вице-спикер НС констатировал, что армяно-грузинские отношения в последние годы вышли на новый уровень развития.

Стороны обсудили парламентские отношения, подчеркнули углубление сотрудничества между аналогичными комиссиями.

Были обсуждены вопросы отраслевого сотрудничества между двумя странами.