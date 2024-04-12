Рубен Рубинян и Рати Брегадзе обсудили вопросы отраслевого сотрудничества между Арменией и Грузией
12 апреля вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян принял делегацию, возглавляемую министром юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на пресс-релиз НС РА, на встрече присутствовали председатель постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян и чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Армении Георгий Шарвашидзе.
Приветствовав гостей, Рубен Рубинян подчеркнул значение стратегического партнерства с Грузией. Вице-спикер НС констатировал, что армяно-грузинские отношения в последние годы вышли на новый уровень развития.
Стороны обсудили парламентские отношения, подчеркнули углубление сотрудничества между аналогичными комиссиями.
Были обсуждены вопросы отраслевого сотрудничества между двумя странами.
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