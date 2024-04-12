“Ереванский бестселлер”: на первом месте сборник стихов Гамлета Аракеляна: армянская литература, март, 2024

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за март.

На первом месте сборник стихов Гамлета Аракеляна “Однако, как же грустно”. Эти стихи как война эмоций. Это поэзия о современном человеке - грустная, но не безнадежная.

На втором месте роман Ашота Агабабяна “Чёрная пантера-2”, рассказывающий о трёх Арцахских войнах и о дальнейших событиях, включая события с 10 января 1996 года по 2024 год. Автор, впервые обращается и к нашим дням, будучи свидетелем сегодняшних событий, пытается объяснить, почему мы проиграли войну, а главное, что нужно делать сегодня, прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу. Этот роман - обращение и послание всем армянам.

На третьем месте «Шела» Григора Кешишяна. Роман «Шела» претендует на звание самой популярной книги этого лета: безнадежная история любви молодого армянина и еврейки в Бейруте в 1940-х годах и встреча с прошлым, спустя десятилетия. Этот роман Григора Кешишяна ранее публиковался только в сборниках, теперь же он представлен читателю в обновленной редакции.

На четвертом месте книга Мане Мартиросян “Девушка в платье в горошек. По следам бегущих облаков”. “Девушка в платье в горошек” - это история о молодой девушке, ее мечтах, а иногда и об их отсутствии. В книге представлена ​​армянская действительность, трудности и достижения героини в этой реальности, она может помочь многим молодым людям еще раз оценить жизнь и свои решения. Рассказ «По следам бегущих облаков» о новом этапе жизни девушки в платье, гоняющейся за нереализованными и новыми мечтами по следам бегущих облаков. Героиня представляет отзличия между французской и армянской средой, делится секретами преодоления традиций родителей, здоровых отношений между мужчиной и женщиной, личных трудностей, достижений, эмоций и чувств. Эта история о том, что душевное спокойствие, гармония и любовь превосходят все чудеса.

На пятом месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они росли в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

На шестом месте роман “Снова о любви” Марка Арена и Варса Чаренца. В нем изложена история бессмертной любви гениального поэта, врача Рубена Севака и Янни Аппель. Отвергнув предложение турецкого чиновника на спасение в тяжелые дни жестокого Геноцида армян, Рубен Севак жестокую смерть предпочел спасению ценой отступничества. Каждая страница книги “Снова о любви”, ставшей памятником любви, пропитана вечной любовью и мудростью любви.

На седьмом месте “Незаконченный дневник” Гоар Навасардян. Бывают ситуации, когда кажется, что уже невозможно бороться дальше, жизнь разделена на две части, прошлое постоянно напоминает о себе, а будущее довольно туманно. Такова была ситуация в осажденном Арцахе в 2023 году. Арцахцы сделали все возможное и невозможное, чтобы заслужить право жить на этой земле, но ничего не смогли изменить, потому что за них все уже было решено. Книга рассказывает о девушке, приехавшей из Еревана в Арцах, за несколько дней до блокады, которая обещала своему любимому разлуку всего на один месяц. Но дорога закрылась, став причиной их бессрочной разлуки. В книге описаны тяготы, которые преодолевали арцахские армяне в надежде свободной жизни на своей исторической Родине, но борьба, к сожалению, закончилась потерей Арцаха и дорогой миграции.

На восьмом месте «Встреча с прошлым» Григора Кешишяна. В сборнике советского армянского писателя Григора Кешишяна «Встреча с прошлым», переехавшего из Ливана в Армению, рассказы и роман «Завещание», который был очень известен и популярен. История об армянских детях, волею судьбы оказавшихся в США, которые спустя десятилетия возвращаются в Армению, чтобы воссоединиться здесь со своей семьей. В сборник и рассказ об известном художнике Гарзу. Объединяет все эти произведения идея противостояния прошлому.

«Город добрых дел» на девятом месте. Эта книга привлечет читателя не только своим сюжетом, но и жанровым своеобразием. Она была написана Марком Ареном и пятью молодыми людьми. Маленькие истории, вошедшие в него, рассказывают о могучей силе доброты, о том, как пост девушки в Facebook очень быстро распространяется, призывает людей делать добрые дела и делает Ереван городом добрых дел.

На десятом месте мистический роман Грига “FRIEDENSDORF”. Что такое война, есть ли мир, а главное, что же делать. Это - автобиографический, документальный, политический и временами мистический роман. В центре параллельно разворачивающихся историй война в целом, четырехдневная и 44-дневная войны. В точке их пересечения сам рассказчик, человек, хотя и не участвовавший в войне, но, понимающий мечты участников. Это роман о поисках мира, видимых и невидимых последствиях войны, больших трагедиях и маленьких радостях.

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 +2 Համլետ Առաքելյան, «Ինչ տխուր է սակայն» Հեղ․հրատ 67 2 +7 Աշոտ Աղաբաբյան, «Սև Հովազ 2» հեղ հրատ 64 3 * Գրիգոր Քեշիշյան, «Շելա» Դավինչի 55 4 Նոր Մանե Մարտիրոսյան, «Պուտավոր զգեստով աղջիկը․ Վազող ամպերի հետքերով» Հեղ. հրատ. 33 5 * Գոհար Նավասարդյան, «Ինձ պիոններ չնվիրես» հեղ․ հրատ 32 6 -1 Մարկ Արեն և Վարս Չարենց, «Դարձյալ սիրո մասին» Բուկինիստ 31 7 նոր Գոհար Նավասարդյան, «Կիսատ օրագիրը» հեղ․ հրատ 29 8 * Գրիգոր Քեշիշյան, «Հանդիպում անցյալի հետ» Դավինչի 25 9 -7 «Բարի գործերի քաղաքը» Բուկինիստ 23 10 նոր Գրիգ, «FRIEDENSDORF» Անտարես 10

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”.

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин” (044-53-74-74).