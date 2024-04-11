Экспонаты из Музея истории Армении представлены на выставке, открывшейся во Дворце дожей в Венеции

На международной выставке «Миры Марко Поло: путешествие венецианского купца XIII века», открывшейся в одном из известных музеев Венеции во Дворце дожей представлены 32 замечательных экспоната из Музея истории Армении.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, выставка посвящена 700-летию со дня смерти известного итальянского путешественника и купца Марко Поло.

В рамках выставки представлено более 300 экспонатов из Армении, Италии, Греции, Германии, Испании, Дании, Китая, Катара и других стран. Музей истории Армении представил на ней великолепные экспонаты из своей коллекции. Это - обнаруженная при раскопках в Ани деревянная табличка XIII века, фрагмент шелковой ткани с золотой нитью, изображающей бой тигра с леопардом, глазурованные тарелки с разнообразным декором и изображениями, обнаруженные в Ани и Двине, сосуды, чашки, интересные образцы стекла и другие экспонаты.

Экспонаты сопровождаются пояснительными текстами и картами с названиями «Две Армении и вступление Марко Поло в Азию» и «Армения: земля королей, тканей, торговли и культуры», которые позволяют посетителям познакомиться со средневековым армянским миром времен Марко Поло.

Выставка будет действовать до29 сентября 2024 года.