Тяжелоатлет Вараздат Лалаян - победитель розыгрыша Кубка мира

Член сборной Армении по тяжелой атлетике, действующий чемпион Европы Вараздат Лалаян стал победителем розыгрыша Кубка мира, Симон Мартиросян вышел на 4-е место.

Как передает «Арменпресс», в последний день соревнований розыгрыша Кубка мира, проходящего в Таиланде, в борьбу вступили спортсмены-супертяжеловесы.

Член сборной Армении, чемпион Европы 2024 года Вараздат Лалаян поднял 205 и 210 кг, но не смог поднять 215 кг. В этом упражнении Лалаян стал обладателем малой золотой медали. В упражнении толчок армянский тяжелоатлет поднял 243 кг, 253 кг. По результату в двоеборье 463 кг Лалаян стал обладателем Кубка мира.

Симон Мартиросян удержал 195 кг над головой в рывке, но не зафиксировал 202 кг в двух подходах. В рывке он лишь 5-й. В упражнении толчок Мартиросян поднял 245 кг. С результатом в двоеборье 440 кг он вышел на 4-е место.

Ранее Гарик Карапетян завоевал серебряную медаль в весовой категории 102 кг.