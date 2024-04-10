Президент Турции провел телефонные разговоры с лидерами ряда стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 апреля провел телефонные разговоры с президентами Туркменистана, Ирана, Нигерии и Казахстана.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Hurriyet.com.tr, в ходе телефонных разговоров лидеры стран обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.