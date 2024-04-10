Сокровища истории: бронзовый котел XVII-XVI веков до нашей эры - священный предмет и символ верховной власти

Бронзовый котел, датируемый XVII-XVI веками до нашей эры, был найден в 2002 году при раскопках в окрестностях села Ошакан, в кургане № 30 эпохи средней бронзы, в котором, по данным исследований, было совершено захоронение с весьма интересным ритуалом.

В беседе с «Арменпресс» научный сотрудник отдела археологии и нумизматики Музея истории Армении Беник Варданян рассказал, что в культурном комплексе Кармир Берда, знаменующем конец эпохи средней бронзы, было обнаружено 13 крупных раскашенных котлов, характерных для погребальных обрядов того периода. Усопший был кремирован.

«Котел, найденный в этой погребальной камере, как и другие котлы периода от средней бронзы до железного века, использовался для приготовления и переноски мяса принесенного в жертву скота во время похорон.

Следует отметить, что котлы в гробницах также были священными предметами и символами высшей власти. Именно поэтому он использовался как емкость для приготовления священной пищи и напитков вплоть до средневековья», - рассказал специалист.

По словам Варданяна, котел, найденный в многослойном памятнике Ошакана, изготовлен из медного листа в технике травления, поверхность покрыта зеленоватой патиной. Дно котла круглое, вогнутое, стенки выпуклые в верхней части, и резко загнуты.

Беник Варданян отметил, что похожие котлы были обнаружены и в гробницах эпохи средней бронзы в Карашамбе, Лори Берде, Ванадзоре и Шамираме.