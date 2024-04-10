Дети Руанды, поющие на армянском языке, надеются однажды посетить Армению: эксклюзив от основателей группы Morioxkids

Группа маленьких танцоров Фонда Morioxkids, основанного в Кигали, столице Руанды, с целью выявления талантов детей и оказания помощи малообеспеченным семьям, уже несколько недель как завоевала армянскую аудиторию различных социальных сетей. Дети танцуют под армянские песни, иногда даже подпевают. Эти видеоролики распространяются как вирусы, наводняя интернет тысячами комментариями о «плененных сердцах».

«Пока мы танцуем и поем, в этом наша основная деятельность. Наша миссия - помочь детям из бедных семей посредством своего таланта добиться лучшей жизни», - заявили в эксклюзивном разговоре с «Арменпресс» основатели группы Кайитаре Стевен и Шема Блейз.

Они отметили, что растущее число подписчиков из разных стран мира с каждым днем вдохновляет их стремиться к большему, каждый день дарить любовь и радость большему количеству людей. Они рады отзывам, похвалам и стремятся превратить свое хобби в профессию, собирая средства на первоочередные нужды посредством музыки, актерского мастерства и спорта.

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Кайитаре Стевен и Шема Блейз пояснили, что цель фонда - помочь детям из бедных семей установить связь с миром. «Наша главная цель - образование. Мы хотим, чтобы эти дети учились в хороших школах, чтобы у них были спонсоры, которые заботятся о них, чтобы танцы, пение и другие занятия не только доставляли удовольствие, но и делали их жизнь лучше. Мы хотим, чтобы однажды у нас появилась своя собственная школа Moriox, которая помогала бы большему количеству способных детей», - подчеркивают они.

В названии фонда заключается свой особый смысл. Основатели представили армянским последователям, что означает каждая буква этой аббревиатуры.

М - mighty, могучая, внутренняя сила,

О - objective, объективность и беспристрастнсть,

Р - rich, богатство в любви других,

I - intellect, интеллект и стремление к знаниям,

О - openness, освежающая искренность,

X - загадка человеческой души.

«Армянские песни очень приятные, ритмичные, что заставляет любить их все больше и больше. А теплота и любовь армян к нам позволили нам почувствовать, что Армения - наш дом. Армянские артисты всегда рады видеть наши танцы под их песни. Мы не можем описать нашу любовь к армянской музыке соответствующими словами. Мы благодарны, что получили столько любви от Армении, которая дает нам крылья, мотивацию продолжать становиться лучше. Мы любим Армению, надеемся, что когда-нибудь у нас будет возможность посетить страну и познакомиться с армянским народом», - основатели группы выразили желание детей.

Фонд имеет страницы Morioxkids в Instagram со 105 000 подписчиков, на YouTube с 132 000 подписчиков, в Facebook с 10 000 и в TikTok с 65 000.