Трехсторонняя встреча в Брюсселе действительно беспрецедентна в истории независимой Армении: мнение аналитика

Следует отметить важность и оценить брюссельский формат, который с точки зрения сотрудничества с коллективным Западом был беспрецедентным за всю историю независимой Армении, и реализация которого стала возможной, прежде всего, в результате геополитических реалий и политики, проводимой правительством РА.

Такое мнение в беседе с «Арменпресс» высказал политолог Армен Петросян, комментируя итоги трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе.

«Запуском этого нового формата и состоявшимися переговорами положено начало новому этапу сотрудничества, для развития которого еще предстоит проделать огромную работу, и в этом контексте с инициативой должна выступить особенно Армения, чтобы претворить в жизнь договоренности, сформулированные в трехстороннем документе, углубить указанные направления сотрудничества, включить новые, чтобы ощутимо увеличить поддержку нашей страны со стороны Европейского Союза и США», - сказал Петросян.

По его мнению, достигнутые договоренности, естественно, находятся в рамках максимальной реалистичности, но, конечно, они могут быть и более продуктивными для Армении, поскольку это начало процесса, а не его узловая точка.

«В частности, экономическая поддержка должна стать гораздо более всеобъемлющей в финансовом и отраслевом плане, что и зафиксировано в документе. Мы должны работать над тем, чтобы США и ЕС оказывали нашей стране большую поддержку в плане диверсификации экономической политики, потому что это сотрудничество может вызвать проблемы в отношении основных рынков Армении, то есть российского рынка. Речь, естественно, об ожидаемых от России определенных контрмерах, поскольку наше сотрудничество с Западом происходит на фоне геополитической напряженности. Еще до начала брюссельской встречи, и после нее реакция нескольких региональных и внерегиональных игроков - Турции, России, Азербайджана касалась именно этого. Для того чтобы мы могли быть гораздо более расслабленными в плане развития отношений на западном направлении, мы должны иметь гораздо большую маневренность на экономическом уровне», - сказал аналитик.

По мнению Петросяна, это предполагает, во-первых, значительную финансовую поддержку, а во-вторых, более ощутимые экономические, льготные условия для армянского бизнеса со стороны ЕС и отдельных входящих в него стран. Необходимо сделать упор на инфраструктуру и логистику, чтобы сначала армянский производитель и экспортер смогли бы с легкостью найти альтернативы российскому рынку, и пути выхода на западные рынки были бы глаже.

«Следующая тема - гуманитарная сфера, помощь, оказываемая армянам Арцаха. В этом направлении Запад также может оказать гораздо большую поддержку, тем более что на протяжении десятилетий ЕС также сталкивался с подобной проблемой. Речь о беженцах и вынужденных переселенцах. Европейский союз выделяет значительные средства странам Северной Африки и Ближнего Востока, даже Турции, чтобы сирийские беженцы оставались там и не переходили в Европу. То же самое и в случае с Арменией. Хотя армяне Арцаха являются важнейшей частью нашего народа, но, тем не менее, наши соотечественники по своему статусу являются вынужденными переселенцами и беженцами, поэтому международное сообщество также оказывает им поддержку», - сказал наш собеседник.

По словам аналитика, политическая поддержка, оказываемая Армении, сама по себе очень важна, но она также должна иметь слои, что будет рассматриваться как логика предоставления нашей стране определенных гарантий на уровне безопасности, поскольку процесс важен и чувствителен для всего региона. По его словам, путь Армении довольно шероховат, так будет и в будущем, поскольку мы столкнемся с серьезными проблемами и препятствиями в лице позиции Турции, политики Азербайджана и России. На определенном этапе не исключаются и возможные оговорки со стороны Ирана, хотя на всех уровнях армянская сторона заверяет Тегеран, что сотрудничество с Западом никоим образом не противоречит армяно-иранским отношениям.

«Чтобы этот формат был более эффективным, а политика Армении в отношении Запада стала более активной и смелой, процесс должен быть менее сложным для нашей страны. Для этого нужна большая поддержка Запада», - сказал аналитик.

Касаясь противодействующих факторов, Петросян подчеркнул, что представление сотрудничества с Западом внутренней аудитории и внешнему миру должно быть чрезвычайно осторожным, чтобы не было ненужного противодействия.

«Мы уже видим достаточно агрессивное отношение Азербайджана к любым новым возможностям маневрирования и восстановления устойчивости Армении. Ярким доказательством этого были как дипломатические усилия, предпринятые как до, так и после трехсторонней встречи, и даже попытки военной эскалации вдоль всей армяно-азербайджанской границы. Надо учитывать, что существует серьезная оппозиция со стороны Азербайджана, который, понимая, что успехи Армении на западном направлении являются также результатом неправильной политики, проводимой режимом Алиева, неполной оценки ситуации, попытается сорвать, или, по крайней мере, препятствовать трехстороннему сотрудничеству РА-ЕС-США, требуя от Запада определенных балансирующих шагов. В том числе и в направлении Азербайджана, чтобы сохранить общий баланс. В этом вопросе Баку пользуется безоговорочной поддержкой Анкары», - пояснил наш собеседник.

В заключение Петросян коснулся российского фактора и подчеркнул, что Россия также очень хорошо понимает мотивацию Запада для большей активности, учитывая геополитическую напряженность и возникающие в результате этого возможности, а также стремление заполнить вакуум влияния России на Южном Кавказе.

«Здесь определенно ожидается и противодействие Москвы, которое может быть как через прямые действия против Армении, так и через сотрудничество, совместные шаги и планы с другими акторами, которые противостоят общему процессу Армения-Запад. Не исключено, что Азербайджан, подписывая новые соглашения с Россией и Турцией, попытается прибегнуть к военной агрессии и воспользоваться новыми возможностями, отвоевав у Армении новые территории. Мы должны быть готовы нейтрализовать такой сценарий», - заключил аналитик.

В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

До трехсторонней встречи премьер-министр Армении, госсекретарь США, председатель Европейской комиссии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступили с совместным заявлением.

Манвел Маркарян