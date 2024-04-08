“Новая книга” - 14/24: Арутюн Арутюнян, Фредрик Бакман, Стив Стивенсон, Джаред Даймонд

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в конце 2023 и в начале 2024 года, и уже переданных на суд читателей.

Армянская литература

Арутюн Арутюнян: “Сила воли, мысль и Маргарита”

Это автобиографическое повествование, написанное в форме образца для всех, кто ищет пути проявления силы воли, формирования своих мыслей и жизни в любви; Авторское издание.

Переводная литература

Фредрик Бакман: “Бабушка велела кланятся и передать, что просит прощения”

Эльзе семь лет, и она отличается от других детей. Например, стреляет из пейнтбольного ружья по незнакомцам с балкона. И делает она это вместе со своей старой и немного эксцентричной бабушкой, единственной и лучшей подругой Эльзы.

После смерти бабушки у нее осталась толстая стопка писем, в которых она извиняется перед всеми, кому причинила когда-то вред или обидела. С этого момента начинается величайшее приключение Эльзы. Письма бабушки знакомят девочку с жильцами многоквартирного дома. Эльза открывает величайшие тайны своих детских историй.

Эта история о жизни, о смерти и очень важном человеческом качестве - стремлении не походить на других. Перевод: Ашхен Бахчинян; Издательство: “Newmag”.

Детско-юношеская литература

Сэр Стив Стивенсон: “Агата Мистери. Загадка фараона”

Египет, Долина царей. Группа археологов ищет гробницу загадочного фараона. Что могло бы стать революционным открытием. К сожалению, была украдена ценнейшая табличка с подсказками как, найти гробницу. И только новоявлянные детективы Агата и Ларри Мистери смогут раскрыть эту загадку. Издательство: “Зангак”.

Документальная литература

Джаред Даймонд: “Кризис. Каков механизм преоодоления кризиса”

Что такое кризис? Почему одни страны успешно справляются с его последствиями, а другие нет? И каков механизм его преодоления? Как шесть стран - Япония, Финляндия, Чили, Индонезия, Германия и Австралия оказались в кризисе и как они из него вышли. Кризисы были и будут всегда. Какая страна может быть следующей? Вновь - Япония, или США? Или, может быть, весь мир? Перевод с английского: Сюзан Симоньян; Редактор: Нелли Айрапетян; Издательство: “Антарес”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.