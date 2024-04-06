Жанна Андреасян договорилась со своим французским коллегой о расширении сотрудничества

Министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян встретилась с министром национального образования и молодежи Франции Николь Белубе.

Как передает Арменпресс, об этом Андреасян написал на своей странице в Facebook.

«Мы договорились о расширении сотрудничества с министром национального образования и молодежи Франции госпожой Николь Белубе. Я пригласила министра в Армению для продолжения переговоров», - написала Андреасян.