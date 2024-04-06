Жанна Андреасян договорилась со своим французским коллегой о расширении сотрудничества
11:52, 6 Апрель 2024
Министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян встретилась с министром национального образования и молодежи Франции Николь Белубе.
Как передает Арменпресс, об этом Андреасян написал на своей странице в Facebook.
«Мы договорились о расширении сотрудничества с министром национального образования и молодежи Франции госпожой Николь Белубе. Я пригласила министра в Армению для продолжения переговоров», - написала Андреасян.
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