Сокровища истории: диск с клинописной надписью царя Аргишти I: исключительный экземпляр мирового значения

Музей истории Армении и информационное агентство «Арменпресс» запускают совместный проект «Сокровища истории», который будет представлять уникальные экспонаты, хранящиеся в музее.

Этот центр культуры, прошедший более чем вековой путь, вобрал в своих стенах тысячелетия истории: национальную коллекцию из более чем 400 000 предметов. В ней - археологические артефакты, нумизматические и этнографические раритеты, представляющие историю и культуру Армении с древнейших времен до наших дней, с каменного века до современности.

Что ж, так будем знакомиться с интересными, древними и загадочными экземплярами, хранящимися в Музее истории Армении. Наши выпуски на сайте «Арменпресс» вы можете смотреть в каждую среду.

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Урартская крепость-городище «Кармир Блур» известна своим исключительным наследием разных эпох, более периода Урарту. Именно при раскопках на «Кармир Блур» была обнаружена крышка сосуда, датируемая VIII веком до нашей эры. Это редкой образец, рассказывающий об эпохе, в которой уже были развиты все виды ювелирного дела, и не только.

В беседе с «Арменпресс» научный сотрудник отдела археологии и нумизматики Музея истории Армении Армине Зограбян отметила, что образец представляет собой дискообразную крышку сосуда и по форме напоминает урартские щиты.

«Она очень ценна и определенно датируется VIII веком до нашей эры, поскольку на серебряной полос ее верхней трети выгравирована однострочная клинописная надпись царя Аргишти I. Поверхность крышки покрыта восемью концентрическими полосами серебра и золота, следующими одна за другой. На золотых полосах выгравированы гирлянды из бутонов лотоса, типичного для урартского искусства узора. В центре диска плод граната с цветком на краю», - рассказала Армине Зограбян.

Она подчеркнула, что это первый экспонат, доказывающий наличие письменности на Армянском нагорье. Мы видим, какие формулировки использовали цари Вана, чтобы прославлять своих богов и подчеркивать свою власть.

«Самое интересное в этой надписи - это слово «хуп», которое пишется именно так, как мы его употребляем, то есть соответствует армянскому произношению «хуп». Каждая деталь здесь требует исключительного ювелирного таланта и мастерства, что доказывает, что ювелирное дело, серебряное дело и искусство изготовления изделий из металла уже были развиты в Ванском царстве. Другими словами, можно сказать, что на Армянском нагорье искусно владели всеми отраслями ремесла и искусства», - заметила она.

По словам специалиста, диск с такой важной записью имеет большое мировое значение. Все образцы с урартской клинописью уникальны, ведь их не так уж и много во всем мире. Кроме того, при изучении этого образца были обнаружены новые слова и знаки, которые позволили не только армянским, но и зарубежным археологам сделать большие открытия об урартской эпохе.

Армине Зограбян рассказала, что этот образец был исследован многими археологами мира, занимающимися эпохой Урарту. Много урартологов опубликовали статьи об этом уникальном образце.

Гаяне Габоян

Фотографии: Айк Арутюнян

Операторы: Ованес Мкртчян, Айк Барсегян