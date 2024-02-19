Арарат Мирзоян и Стефано Томат обсудили деятельность гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 19 февраля принял управляющего директора отдела гражданского планирования и поведения Европейской службы внешних связей Стефано Томата.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили вопросы, связанные с деятельностью гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении, а также обсудили работы, проделанные за год с момента развертывания долгосрочной миссии. Министр Мирзоян подчеркнул важный вклад миссии в содействие стабильности международной границы с Азербайджаном.

Было подчеркнуто, что миссия является одним из ярких примеров расширения сотрудничества между Арменией и ЕС и свидетельствует об искренней заинтересованности в его дальнейшем углублении как со стороны Армении, так и со стороны ЕС и его стран-членов. В этом контексте Арарат Мирзоян и Стефано Томат обменялись мнениям по вопросам широкой повестки партнерства между Арменией и ЕС, обсудили возможности, которые открываются благодаря направлениям и механизмам, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности.