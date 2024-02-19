Известны лауреаты литературной премии Союза писателей Армении 

По случаю Дня книгодарения Союз писателей Армении провел ежегодную церемонию вручения литературной премии, в рамках которой награды получили пишущие в различных жанрах современные авторы.

Как сообщает Арменпресс, мероприятие состоялось 19 февраля, в день рождения Ованеса Туманяна.

Глава Союза писателей Армении Эдвард Милитонян сообщил, что будут вручены премии имени Ованеса Туманяна, Аветика Исаакяна, Дереника Демирчяна и другие награды.

Фото։ Айка Бадаляна

“В прошлом году мы издали семь книг арцахских писателей, презентации которых мы провели здесь. Естественно, писатели Арцаха участвовали в создании книг и представили своими книгами блокадные, психологически тяжелые и кошмарные дни и месяцы Арцаха”, - отметил он.

Премия имени Дереника Демричяна в жанре прозы была вручена Нерсесу Харатяну за книгу “Командировка в Вену”. Это седьмое произведение в серии детективных произведений Харатяна. Как и предыдущие книги серии, эта читается с напряженным, непоколебимым интересом и на одном дыхании.

“На сегодняшний день я написал семь таких произведений. Это было дело моей жизни, так как я много лет работал следователем, помощником прокурора. Я в этой сфере уже около сорока лет, поэтому не мог обойти эту тему стороной”, - отметил он.

Премия Аветика Исаакяна в жанре поэзии была вручена Шанту Мкртчяну за книгу “Контрапункт”. Это последний сборник стихов автора.

“Я считаю неправильным делить поэтический сборник на тематические подразделения, но сегодняшние переживания, чувства, видения, представления о нашей стране и нашем положении я вынес в отдельный раздел. В сборнике есть раздел философских четверостиший, основанный на мотивах “Фауста” Гете, есть раздел, посвященный памяти моей матери, и раздел “Контрапункт”, куда включены стихотворения, написанные в последние годы. Не забыли мы и об эпиграммах”, - сказал поэт.

Мкртчян считает за честь получить награду имени Аветика Исаакяна.

Премия имени Микаэла Налбандяна в жанре публицистики была вручена Врежу Саруханяну.

Премия имени Ованеса Масеяна (переводная литература) была вручена Феликсу Бахчиняну за книгу “История Норвегии”.

Премия имени Никола Агбаляна была вручена Сурену Даниеляну за книгу “Творческие проблемы Ошакана”.

Андраник Карапетян получил премию имени Вахтанга Ананяна (детская литература) за книгу “Цвет мира”.

Премия имени Ованеса Туманяна была вручена Генрику Эдояну, премия имени Вазгена Саргсяна - Ара Назаретяну.

Премию Цахкадзорского творческого дома имени Чаренца получили Маргарит Деранц за книгу “Зонтик с куполом” и Нанэ за книгу “Мы - самые лучшие мальчики”.

Премия Севанского творческого дома имени А.Исаакяна “Мастер” была вручена Авику Деренцу.

Премию в номинации молодых писателей получил Артур Мкоян за книгу “Сны после смерти”.

Премию за посвященные армянской армии произведения получили Сирекан Ованнисян (посмертно) за книгу “Солдат” и Рафаел Саакян за поэтический сборник “Вечерний песенник”.

Специальными (поощрительными) премиями были награждены фонд “Лусаберд” за книги семи арцахских писателей (редактор Ким Габриелян) и издательство “Цицернак” за книгу “Когда Арцах был в блокаде”.