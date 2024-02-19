Никол Пашинян и Стефано Томат обсудили вопросы, касающиеся дальнейшей деятельности миссии наблюдателей ЕС
16:35, 19 Февраль 2024
Премьер-министр Никол Пашинян принял Стефано Томата, командующего гражданскими операциями службы внешних действий Европейского союза.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, Никол Пашинян приветствовал визит Стефано Томата в Армению и подчеркнул важность деятельности гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. Никол Пашинян отметил, что эффективная деятельность миссии способствует обеспечению мира и стабильности в регионе.
Премьер-министр Пашинян и Стефано Томат обсудили результаты и вопросы дальнейшей деятельности миссии наблюдателей ЕС.
Обоюдно была подчеркнута важность постоянного развития многосекторального сотрудничества Армения-ЕС.
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