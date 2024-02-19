Никол Пашинян и Стефано Томат обсудили вопросы, касающиеся дальнейшей деятельности миссии наблюдателей ЕС

Премьер-министр Никол Пашинян принял Стефано Томата, командующего гражданскими операциями службы внешних действий Европейского союза.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министра, Никол Пашинян приветствовал визит Стефано Томата в Армению и подчеркнул важность деятельности гражданской миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. Никол Пашинян отметил, что эффективная деятельность миссии способствует обеспечению мира и стабильности в регионе.

Премьер-министр Пашинян и Стефано Томат обсудили результаты и вопросы дальнейшей деятельности миссии наблюдателей ЕС.

Обоюдно была подчеркнута важность постоянного развития многосекторального сотрудничества Армения-ЕС.