В вопросе Украины Армения - не союзник России: Никол Пашинян

Что касается конфликта между Россией и Украиной, Армения считает, что Алма-Атинская декларация является основой для признания независимости и территориальной целостности республик, получивших независимость после распада Советского Союза.

Как сообщает «Арменпресс», это премьер-министр Никол Пашинян заявил на встрече с представителями армянской общины Мюнхена и соседних районов, отвечая на вопрос, какова позиция Армении по вопросу Украины.

«Это сложная ситуация, наше положение тоже сложное. Мы принимаем Алма-Атинскую декларацию, но она касается не только нас. Алма-Атинскую декларацию приняли 13 республик Советского Союза, включая Россию и Украину. В числе прочих они являются ее инициаторами, поскольку Беловежским соглашением Россия, Украина и Белоруссия решили, что Советского Союза больше не существует, и они становятся независимыми государствами и признают границы друг друга.

В отношении Украины мы считаем, что Алма-Атинская декларация является основой для признания независимости и территориальной целостности республик. По нашей логике, то же самое должно быть и в случае с Украиной, потому что этот документ касается всех нас. А если мы его уничтожим, то мы уничтожим все.

Я уже говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзником России, и это наша честная позиция. Я об этом впервые сказал два года назад, и мы сожалеем, что не можем повлиять на эту ситуацию. Народ Украины - дружественный нам народ», - заключил Пашинян.