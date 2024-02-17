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Борец Арсен Арутюнян стал четырехкратным чемпионом Европы

Борец Арсен Арутюнян стал четырехкратным чемпионом Европы

Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян стал четырехкратным чемпионом  Европы. 

Как передает Арменпресс,  в финале чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг в столице Румынии Бухаресте соперником Арсена Арутюняна был турок Мухаммед Каравус. Арутюнян выиграл со счетом 10:0 — примерно за минуту.

Арсен Арутюнян становился чемпионом чемпионата Европы в 2019, 2022 и 2023 годах. Он трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира.

 


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