Борец Арсен Арутюнян стал четырехкратным чемпионом Европы
20:32, 17 Февраль 2024
Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян стал четырехкратным чемпионом Европы.
Как передает Арменпресс, в финале чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг в столице Румынии Бухаресте соперником Арсена Арутюняна был турок Мухаммед Каравус. Арутюнян выиграл со счетом 10:0 — примерно за минуту.
Арсен Арутюнян становился чемпионом чемпионата Европы в 2019, 2022 и 2023 годах. Он трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира.
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