Борец Арсен Арутюнян стал четырехкратным чемпионом Европы

Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян стал четырехкратным чемпионом Европы.

Как передает Арменпресс, в финале чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг в столице Румынии Бухаресте соперником Арсена Арутюняна был турок Мухаммед Каравус. Арутюнян выиграл со счетом 10:0 — примерно за минуту.

Арсен Арутюнян становился чемпионом чемпионата Европы в 2019, 2022 и 2023 годах. Он трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира.