Время в Ереване: 11:07,   18 Февраль 2024

Премьер-министр Пашинян провел встречу с президентом Национального фонда поддержки демократии

Премьер-министр Пашинян провел встречу с президентом Национального фонда поддержки демократии

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с президентом Национального фонда поддержки демократии Деймоном Уилсоном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили реализуемые в Армении реформы в сфере демократии, продвижение амбициозной повестки правительства Республики Армения, шаги по борьбе с коррупцией, свободу слова и прессы.

Дэймон Уилсон подчеркнул прогресс Армении в вышеупомянутых областях за последние годы, выразив готовность и впредь поддерживать программы правительства Республики Армения.

Была подчеркнута важность дальнейшего тесного сотрудничества между правительством Республики Армения и Национальным фондом поддержки демократии.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]