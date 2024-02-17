Премьер-министр Пашинян провел встречу с президентом Национального фонда поддержки демократии

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с президентом Национального фонда поддержки демократии Деймоном Уилсоном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили реализуемые в Армении реформы в сфере демократии, продвижение амбициозной повестки правительства Республики Армения, шаги по борьбе с коррупцией, свободу слова и прессы.

Дэймон Уилсон подчеркнул прогресс Армении в вышеупомянутых областях за последние годы, выразив готовность и впредь поддерживать программы правительства Республики Армения.

Была подчеркнута важность дальнейшего тесного сотрудничества между правительством Республики Армения и Национальным фондом поддержки демократии.