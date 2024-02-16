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В Мюнхене состоялась встреча премьер-министра Пашинян с действующим председателем ОБСЕ 

В Мюнхене состоялась встреча премьер-министра Пашинян с действующим председателем ОБСЕ 

На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел, европейских дел и торговли Республики Мальта Яном Боргом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян и Ян Борг также обменялись мыслями о происходящих на Южном Кавказе развитиях. Премьер-министр коснулся принципов армянской стороны в процессе регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Была подчеркнута важность эффективного использования инструментов организации в соответствии с мандатом ОБСЕ для содействия обеспечению региональной стабильности и безопасности.

Были обсуждены вопросы, связанные с многоотраслевым сотрудничеством и дальнейшим развитием связей между Арменией и Мальтой. Была подчеркнута важность организации двусторонних взаимных визитов на высоком уровне.


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