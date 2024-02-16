Премьер-министр Пашинян провел встречу с директором Международной организации по миграции

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с директором Международной организации по миграции Эми Поуп.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были обсуждены вопросы сотрудничества между правительством Республики Армения и Международной организацией по миграции.

Премьер-министр коснулся реализуемых в нашей стране реформ в сфере миграции, в том числе шагов по цифровизации. Никол Пашинян представил шаги правительства Республики Армения по решению гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, а также подчеркнул важность постоянной поддержки международного сообщества.

Эми Поуп подчеркнула эффективность реализуемых в сфере миграции реформ в Армении и отметила, что организация, в свою очередь, готова способствовать их дальнейшей эффективной реализации посредством тесного сотрудничества. Директор Международной организации по миграции высоко оценила шаги правительства Республики Армения по решению гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.