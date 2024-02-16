В Мюнхене состоялась встреча премьер-министров Армении и Ирака
21:28, 16 Февраль 2024
В Мюнхене состоялась встреча премьер-министров Армении и Ирака Никола Пашиняна и Мухаммеда Шиа ас-Судани.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники подчеркнули важность многоотраслевого сотрудничества между Арменией и Ираком и последовательной реализации достигнутых договоренностей. В этой связи была подчеркнута важность прошлогоднего визита президента Ирака в Армению и предстоящего визита президента Республики Армения в Ирак.
Состоялся также обмен мыслями относительно вопросов регионального значения, а также представляющих взаимный интерес других тем.
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