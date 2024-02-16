Премьер-министр Пашинян обсудил с президентом ЕБРР вопросы двустороннего сотрудничества 

На полях Мюнхенского форума по безопасности премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян отметил важность решения провести годовое собрание ЕБРР в мае текущего года в Ереване и выразил уверенность, что оно пройдет на высоком уровне.

Премьер-министр подчеркнул сложившееся между правительством Республики Армения и ЕБРР тесное и эффективное сотрудничество, в результате которого в нашей стране реализуется множество программ в различных сферах. По словам премьер-министра, это сотрудничество также способствовало стабильности и развитию экономики Республики Армения.

Президент ЕБРР также выразил удовлетворение сотрудничеством с правительством Республики Армения и добавил, что реализуемые совместные программы постоянно расширяются.

Г-жа Бассо подчеркнула важность реализации проектов в сфере развития инфраструктуры, дорожного строительства, частного сектора и в других направлениях, а также отметила, что ЕБРР готов расширять двустороннее сотрудничество.

Собеседники обсудили различные вопросы дальнейшего сотрудничества.