Генсек ООН считает, что мир сейчас стал опаснее, чем в период холодной войны

Мировое сообщество находится в настоящее время в более опасном положении, чем во времена холодной войны, раскол и разобщенность стран мира достигли максимума за последние 75 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Наш мир сталкивается с экзистенциальными вызовами, при этом мировое сообщество находится в самом расколотом и разобщенном состоянии за последние 75 лет, - сказал он. - Даже эра холодной войны была в некотором смысле менее опасной".

Глава всемирной организации подчеркнул, что сейчас мир "все также стоит перед ядерной угрозой", однако вместе с тем появились новые источники рисков. "Мы имеем дело с двумя отдельными угрозами экзистенциального масштаба: климатический кризис и риск неконтролируемого искусственного интеллекта", - заявил он, указав, что пока что "мир не может предпринять эффективных шагов" по ответу ни на одну из перечисленных угроз.