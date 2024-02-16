Арсен Арутюнян вышел в финал Чемпионата Европы по вольной борьбе

Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян вышел в финал проходящего в столице Румынии Бухаресте Чемпионата Европы.

Как сообщает "Арменпресс", Арсен Арутюнян (57 кг) в полуфинале чемпионата Европы встретился с азербайджанцем Исламом Базаргановым. Арутюнян выиграл со счетом 10:0.

Финал чемпионата Европы в весовой категории до 57 кг состоится 17 февраля.