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Арсен Арутюнян вышел в финал Чемпионата Европы по вольной борьбе

Арсен Арутюнян вышел в финал Чемпионата Европы по вольной борьбе

Член сборной Армении по вольной борьбе Арсен Арутюнян вышел в финал проходящего в столице Румынии Бухаресте Чемпионата Европы.

Как сообщает "Арменпресс", Арсен Арутюнян (57 кг) в полуфинале чемпионата Европы встретился с азербайджанцем Исламом Базаргановым. Арутюнян выиграл со счетом 10:0.

Финал чемпионата Европы в весовой категории до 57 кг состоится 17 февраля.


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