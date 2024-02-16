Мэр Еревана провел встречу с Ирана в Армении 

Мэр Еревана Тигран Авинян встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Ирана в Армении Мехди Собхани.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии, коснувшись налаженного сотрудничества между Ереваном и Тегераном, стороны констатировали, что существует широкое поле для использования всего потенциала двусторонних отношений и реализации совместных проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры.

Мэр Авинян подчеркнул важность всех новых программ, которые придают новый импульс отношениям между двумя странами и городами.

Выразив благодарность за готовность расширять сотрудничество, посол Мехди Собхани, в свою очередь, отметил, что существует множество иранских компаний, заинтересованных в инвестировании в Ереван.

В частности, были затронуты строительство новой станции метро в Ереване, план оснащения парка автобусов электробусами, проект строительства парков и детских площадок.

Стороны также подчеркнули интерес иранских туристов к Еревану. В 2023 году Ереван посетили около 120 тысяч туристов.