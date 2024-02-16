Ереван опровергает обвинения Баку в обстреле азербайджанских позиций

Сообщение Министерства обороны Азербайджана, что 16 февраля в 12:50 подразделения Вооруженных сил Республики Армения якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части пограничной полосы, является дезинформацией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.