Европейские индексы - 15-02-24

МОСКВА, 16 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.60% и составил 17046.69 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.86% и составил 7743.42 пункта, британский FTSE вырос на 0.38% и составил 7597.53 пункта, а российский RTSI снизился на 0.79% и составил 1113.65 пункта.