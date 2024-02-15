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В Оганаване обнаружена высеченная в скале средневековая гробница: Министерство ОНКС Армении представляет подробности

В Оганаване обнаружена высеченная в скале средневековая гробница: Министерство ОНКС Армении представляет подробности

На территории Армении в ущелье реки Касах возле села Оганаван (вблизи Аштарака) один из жителей села, проводя земляные работы на своем участке, обнаружил высеченную в скале гробницу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении. 

Обнаруженная гробница была обследована региональным отделением ГНКО «Служба по охране историко-культурных музеев-заповедников и исторической среды» Арагацотна и работы были остановлены. Обсуждалась необходимость передачи обнаруженных в ходе работ археологических предметов государству и проведения срочных раскопок. Обнаруженный памятник в ближайшее время  будет зарегистрирован и получит статус недавно открытого памятника», - говорится в сообщении. 

В Министерстве ОНКС также обсуждаются технические характеристики и требования конкурса на научно-проектную документацию реставрации и благоустройства территории усыпальницы армянских царей Ахцка. Министерство объявит конкурс уже в ближайшие дни. Стоит и вопрос признания территории, прилегающей к историко-культурному заповеднику Ахцк, приоритетным интересом общественности и присоединения ее к территории заповедника.

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