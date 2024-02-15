Сборная Армении по греко-римской борьбе заняла третье место в общекомандном зачете чемпионата Европы

Сборная Армении по греко-римской борьбе заняла 3-е место в общекомандном зачете чемпионата Европы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация борьбы Армении.

Сборная Армении по греко-римской борьбе на чемпионате Европы завоевала 3 медали.

Чемпион Олимпийских игр Артур Алексанян получил свою 7-ю золотую медаль. Малхас Амоян в третий раз стал золотым медалистом. Манвел Хачатрян стал бронзовым призёром.