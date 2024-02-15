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Сборная Армении по греко-римской борьбе заняла третье место в общекомандном зачете чемпионата Европы

Сборная Армении по греко-римской борьбе заняла третье место в общекомандном зачете чемпионата Европы

Сборная Армении по греко-римской борьбе заняла 3-е место в общекомандном зачете чемпионата Европы. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация борьбы Армении. 

Сборная Армении по греко-римской борьбе на чемпионате Европы завоевала 3 медали. 

Чемпион Олимпийских игр Артур Алексанян получил свою 7-ю золотую медаль. Малхас Амоян в третий раз стал золотым медалистом. Манвел Хачатрян стал бронзовым призёром.


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