В Люксембурге с участием глав МИД двух стран состоялась официальная церемония открытия офиса посольства Армении
20:15, 14 Февраль 2024
В Люксембурге с участием министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттеля состоялась официальная церемония открытия офиса посольства Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.
Министр иностранных дел Республики Армения поднял армянский флаг, после чего прозвучали государственные гимны Армении и Люксембурга.
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