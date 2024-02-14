В Люксембурге с участием глав МИД двух стран состоялась официальная церемония открытия офиса посольства Армении

В Люксембурге с участием министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттеля состоялась официальная церемония открытия офиса посольства Республики Армения. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Министр иностранных дел Республики Армения поднял армянский флаг, после чего прозвучали государственные гимны Армении и Люксембурга.