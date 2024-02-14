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Делегация, возглавляемая спикером Парламента Армении, выехала в Софию с официальным визитом

Делегация, возглавляемая спикером Парламента Армении, выехала в Софию с официальным визитом

Делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, с 14 по 17 февраля с официальным визитом будет находиться в Республике Болгария. 

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление по связям с общественностью и коммуникациям Национального собрания Армении. 

В рамках визита запланированы встречи с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, президентом Руменом Радевым, председателем Народного собрания Росеном Желязковым и членами группы дружбы Болгария-Армения.


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