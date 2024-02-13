Малхас Амоян стал трехкратным золотым призером Чемпионата Европы по греко- римской борьбе 

Член сборной Армении по греко-римской борьбе Малхас Амоян стал трехкратным золотым призером Чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, Малхас Амоян (77 кг) встретился в финале с турком Эмре Башаром. Амоян одержал победу со счетом 7:0 и в третий раз завоевал золотую медаль Чемпионата Европы.

Малхас Амоян становился чемпионом Европы в 2022 и 2023 годах. Он также является чемпионом мира 2021 года. Амоян получил право участвовать в 33-х летних Олимпийских играх в Париже.

Напомним, что Манвел Хачатрян в составе сборной Армении завоевал бронзовую медаль Чемпионата Европы в весовой категории до 55 кг.

Золотой медалист Олимпийских игр Артур Алексанян 14 февраля будет бороться за золотую медаль чемпионата Европы.