Время в Ереване: 11:07,   19 Февраль 2024

Военно-морские силы Ирана провели успешный запуск баллистической ракеты большой дальности

Военно-морские силы Ирана провели успешный запуск баллистической ракеты большой дальности

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ходе учений провели успешный запуск баллистической ракеты большой дальности. Как передает «Арменпресс», об этом заявил командующий КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами. 

«ВМС КСИР достигли нескольких новых достижений, одним из которых является успешный запуск совместно с ВКС Ирана баллистической ракеты дальнего действия с военного корабля, что увеличило наш военно-морской охват до любой желаемой точки», - приводит его слова агентство Fars. 

Он добавил, что «любым шагом или заговором» против Ирана последует «соответствующая, жесткая реакция». 

Салами добавил, что при наличии такого оружия КСИР смогут поразить любую цель в любой точке мира. 

«Наша военно-морская оборона и наступательная сила с появлением большого количества БПЛА, крылатых ракет, а теперь и баллистических ракет, способных поражать корабли в море, демонстрируют сложный набор современных (военных) технологий», - заключил Хосейн Салами.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]