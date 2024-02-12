Малхас Амоян вышел в финал Чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Член сборной Армении по греко-римской борьбе Малхас Амоян вышел в финал Чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, Малхас Амоян в полуфинале проходящего в столице Румынии Бухаресте чемпионата Европы в весовой категории до 77 кг встретился с Александрином Гуту из Молдовы. Амоян выиграл со счетом 2:1 и вышел в финал.

Соперником Амояна в финале станет турок Эмре Башар.

В полуфинале весовой категории 55 кг член сборной Армении Манвел Хачатрян сразился с представляющим Молдову Артемом Долину. Матч завершился со счетом 2:2, а поскольку последнее очко набрал спортсмен из Молдовы, он и вышел в финал. Манвел Хачатрян будет бороться за бронзовую медаль чемпионата Европы. Поединок состоится 13 февраля.