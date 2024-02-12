Армен Еганян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Республике Колумбия
18:45, 12 Февраль 2024
Указом президента Ваагна Хачатуряна Армен Еганян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Республике Колумбия.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в указе говорится:
«Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Федеративной Республике Бразилия Армен Еганян по совместительству назначить Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Армения в Республике Колумбия (резиденция в Бразилии)».
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