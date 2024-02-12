Вице-премьер Армении принял посла Бразилии
15:08, 12 Февраль 2024
Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян принял чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Республике Армения Фабио Ваз Питалугу. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата вице-премьера, приветствуя посла, Тигран Хачатрян отметил важность непрерывного развития сотрудничества Армения-Бразилия и выразил надежду, что оно и дальше будет расширяться в сферах туризма, высоких технологий и в других областях, имеющих потенциал сотрудничества.
Посол поблагодарил за теплый прием и заверил, что приложит максимум усилий для дальнейшего укрепления двусторонних отношений.
Собеседники коснулись широкого круга вопросов, представляющих взаимный интерес.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | Español | فارسی | ქარ | 中文 | AMP Версия