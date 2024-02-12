Время в Ереване: 11:07,   12 Февраль 2024

Вице-премьер Армении принял посла Бразилии

Вице-премьер Армении принял посла Бразилии

Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян принял чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Республике Армения Фабио Ваз Питалугу. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата вице-премьера, приветствуя посла, Тигран Хачатрян отметил важность непрерывного развития сотрудничества Армения-Бразилия и выразил надежду, что оно и дальше будет расширяться в сферах туризма, высоких технологий и в других областях, имеющих потенциал сотрудничества.

Посол поблагодарил за теплый прием и заверил, что приложит максимум усилий для дальнейшего укрепления двусторонних отношений. 

Собеседники коснулись широкого круга вопросов, представляющих взаимный интерес.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]