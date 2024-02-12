Министр иностранных дел Армении выедет в Брюссель с рабочим визитом

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 12-13 февраля с рабочим визитом будет в Брюсселе для участия в V заседании Совета партнерства РА-ЕС.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД РА. Арарат Мирзоян проведет встречи и с рядом коллег.

V заседание Совета партнерства РА-ЕС состоится 13 февраля.

В повестке заседания широкий круг вопросов. Будет обсужден процесс реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС, в том числе осуществляемые в РА реформы и их результаты. Будут также рассмотрены перспективы углубления партнерства РА-ЕС в различных сферах с учетом текущих приоритетов и существующих задач. Также будет обсуждена ситуация безопасности на Южном Кавказе и региональные вопросы.

По итогам встречи Арарат Мирзоян и Жозеп Боррель выступят с совместной пресс-конференцей. Пресс-конференция Советом ЕС будет транслироваться в прямом эфире в 17:00 по ереванскому времени.