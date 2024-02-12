Премьер-министр представил причины присоединения Армении к Римскому статуту

Республика Армения начала процесс присоединения к Римскому статуту в декабре 2022 года, и это решение зависело от оценки перемен в обстановке безопасности в стране.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр РА Никол Пашинян сказал в интервью британской газете The Telegraph, говоря о причинах присоединения к Римскому статуту и ​​вопросах ареста президента России Владимира Путина.

«Прежде всего, хочу сказать, что Республика Армения начала процесс присоединения к Римскому статуту в декабре 2022 года, и это решение было связано с оценкой изменений в нашей среде безопасности. Мы ратифицировали Римский статут, в том числе проанализировав последствия войны сентября 2022 года, и зафиксировав, что в нашей системе безопасности возникли некоторые трещины. В этом плане, мы ратифицировали Римский статут как дополнительный фактор повышения уровня безопасности Армении. Я понимаю, что период был сложный, поэтому мы и приняли такое решение. Это решение служит повышению уровня безопасности Армении», - подчеркнул премьер-министр.

Говоря о юридических нюансах, он сказал, что это касается юристов.

По его словам, Армения, как ответственное государство, должна оставаться приверженной всем своим международным обязательствам, в том числе обязательствам, которые у нее есть в отношениях с Российской Федерацией, обязательствам, которые у нее есть в отношениях с международным сообществом.

«Что касается юридических нюансов, то я не могу сейчас делать правовых анализов, потому что это дело юристов. Думаю, как я уже сказал, Армения как ответственное государство должна соблюдать все свои международные обязательства, в том числе обязательства, которые она имеет в отношениях с Российской Федерацией, обязательства, которые она имеет в отношениях с международным сообществом.

Кстати, на эту тему существуют различные мнения и юридические оценки, и, в частности, немало юристов, которые говорят, что действующие главы государств обладают иммунитетом, непреодолимым иммунитетом в силу своего статуса. Я хочу сказать, что это юридический, а не политический вопрос, который я должен обсуждать или на который я должен отвечать».

Он подчеркнул, что после 2018 года в Армении начались масштабные демократические реформы, и он не принимает решений о том, кого арестовывать, а кого нет. Все решается юридическими процедурами.

«В Армении существует сложившаяся правовая система, существуют правовые институты, и во всех случаях решения принимают правовые институты Армении. Для этого у нас есть прокуратура, для этого у нас есть суды, для этого у нас есть Следственный комитет и так далее. Очень важно, что, являясь членом Восточного партнёрства, Республика Армения особенно выделяется в плане институциональных реформ по формированию независимой судебной системы. Республика Армения является правовым государством, в Республике Армения премьер-министр имеет свои полномочия. Ни при каких обстоятельствахм и ни при каких условиях в эти полномочия никогда не входит решение вопроса о том, следует ли арестовать какое-то лицо или нет. Все решается юридическими процедурами», - сказал Пашинян.