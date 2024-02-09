Главы МИД Армении и Франции обсудили ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 9 февраля провел в Париже встречу с министром Европы и иностранных дел Франции Стефаном Сежурне.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян поздравил своего французского коллегу с вступлением в должность.

Собеседники подробно обсудили широкий круг представляющих взаимный интерес вопросов, коснувшись перспектив совместного тесного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на многосторонней площадках.

Коснувшись вопросов двусторонней повестки, стороны с удовлетворением отметили политический диалог на высоком уровне и подчеркнули готовность к дальнейшему укреплению многоотраслевого сотрудничества. Министры Армении и Франции коснулись предстоящих мероприятий высокого уровня.

Арарат Мирзоян и Стефан Сежурне также обменялись идеями по повестке партнерства Армения-ЕС. Министр иностранных дел Республики Армения подчеркнул интенсивно углубляющийся диалог с Европейским союзом, который также развивается по новым направлениям, направленным на обеспечение ощутимых результатов для граждан Республики Армения.

Подробно были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в сфере безопасности на Южном Кавказе. Арарат Мирзоян представил своему французскому коллеге видение Республики Армения относительно установления стабильности и мира в регионе. Глава МИД Армении подчеркнул ключевые принципы в процессе регулирования армяно-азербайджанских отношений, в частности, важность территориальной целостности и нерушимости границ, безусловного уважения суверенитета, а также необходимость обеспечения большей определенности для реализации дальнейшего процесса делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации и новейших и легитимных карт СССР.

Министр иностранных дел Армении высоко оценил особое внимание и усилия Франции, направленные на преодоление вызовов безопасности на Южном Кавказе, а также установление справедливого и стабильного мира.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с региональными транспортными и экономическими программами.