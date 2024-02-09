Премьер-министр Пашинян принял новоназначенного посла Японии в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Японии в Армении Аоки Ютаку.

Премьер-министр поздравил посла с началом дипломатической миссии и подчеркнул важность армяно-японского сотрудничества во всех сферах. В частности, Никол Пашинян подчеркнул необходимость последовательного развития экономических отношений и последовательных шагов в этом направлении. Премьер-министр также высоко оценил сотрудничество с Японией в сфере антикризисного управления.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Аоки Ютака отметил, что приложит все усилия для содействия развитию двусторонних отношений в различных направлениях. Посол подчеркнул, что правительство его страны заинтересовано в представленном правительством Республики Армения проекте “Перекресток мира”.

Собеседники обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес различным вопросам.

Премьер-министр Пашинян пожелал послу эффективной работы во благо укрепления сотрудничества между двумя странами.