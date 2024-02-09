“Ереванский бестселлер”: лидирует роман Рубена Есаяна “На расстоянии 13 км от тоннеля”: армянская литература, январь, 20

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за январь.

На первом месте роман Рубена Есаяна “На расстоянии 13 км от тоннеля”, который является первым романом жанра триллер в армянской литературе. В нем рассказывается о группе студентов, обучающихся на одном из факультетов Ереванского государственного университета, которые в конце учебного года, после экзаменов, решают выехать за город. Но они даже не представляют, какой ужас ожидает их там...

«Город добрых дел» на втором месте. Эта книга привлечет читателя не только своим сюжетом, но и жанровым своеобразием. Она была написана Марком Ареном и пятью молодыми людьми. Маленькие истории, вошедшие в него, рассказывают о могучей силе доброты, о том, как пост девушки в Facebook очень быстро распространяется, призывает людей делать добрые дела и делает Ереван городом добрых дел.

На третьем месте роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О его деяниях и его исключительной деятельности и о людях, подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.

На четвертом месте книга Ованнеса Овакимяна “Мы, Армены”. Это вторая книга автора. Структура романа напоминает запутанный лабиринт, из которого пытаются выбраться его герои. Однако по мере нарастания проблем психологическое напряжение героев возрастает, толкая их на крайние меры. Смогут ли они, Армены, найти выход из этого лабиринта или останутся в тине болота, которое их засосет? Это главный вопрос романа. Кто же такие эти Армены?

На пятом месте «Шела» Григора Кешишяна. Роман “Шела” претендует на звание самой популярной книги этого лета: безнадежная история любви армянского молодого человека и еврейской девушки в Бейруте в 1940-х годах и встреча с прошлым десятилетиями спустя. Этот роман Григора Кешишяна ранее публиковался только в сборниках, теперь же он представлен читателю в обновленной редакции.

На шестом месте книга Гоар Навасардян “Три любви”. Книга рассказывает о любви, разочаровании, нескончаемой тоске, сожалении и сильной женщине. Каждый читатель найдет себя среди героев романа. Он учит читателя принимать испытания, выпавшие на его долю, и побеждать, несмотря ни на что.

На седьмом месте роман Ашота Агабабяна “Чёрная пантера-1”, рассказывающий о трёх Арцахских войнах и о дальнейших событиях. В романе автор впервые обращается и к нашим дням, будучи свидетелем сегодняшних событий, пытается объяснить, почему мы проиграли прошлую войну, а главное, что нужно делать сегодня, прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию в нашу пользу. Этот роман - обращение и послание всем армянам.

На восьмом месте роман “Снова о любви” Марка Арена и Варса Чаренца. В нем изложена история бессмертной любви гениального поэта, врача Рубена Севака и Янни Аппель. Отвергнув предложение турецкого чиновника на спасение в тяжелые дни жестокого Геноцида армян, Рубен Севак жестокую смерть предпочел спасению ценой отступничества. Каждая страница книги “Снова о любви”, ставшей памятником любви, пропитана вечной любовью и мудростью любви.

На девятом месте Ованнес Туманян. Четверостишья

На десятом месте повесть Та Тевер “731 день, посвященный тебе”. Повесть о молодом человеке, призванном в армию в 2014 году. Книга посвящена солдату, служащему на границе, и ждущей его девушке. Герой книги собирательный образ уже демобилизованных, живых или ставших бессмертных ребят.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян

Книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”, не включены в список

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин” (044-53-74-74).