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Министр обороны Армении посетил осуществляющие оборону северо-восточной пограничной зоны воинские части

Министр обороны Армении посетил осуществляющие оборону северо-восточной пограничной зоны воинские части

Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян 8 февраля с рабочим визитом посетил воинские части воинского соединения, осуществляющего оборону северо-восточной пограничной зоны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, Сурен Папикян в сопровождении командира армейского корпуса, полковника Александра Цаканяна обошел воинские части, ознакомился с бытовыми и жилищными условиями подразделений. Глава оборонного ведомства проследил за организацией учебного процесса, проведением курсов и занятий, встретился с военнослужащими, проходящими обязательную срочную военную службу, поинтересовался ходом их службы.

В конце визита Сурен Папикян встретился также с офицерами воинских частей, ответил на интересующие их вопросы, дал соответствующие указания и поручения.


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